Doğa Bekleriz'den yıllar sonra gelen itiraf
Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren ve birçok dizide de boy gösteren Doğa Bekleriz ile konuştuk. 9 yıl önce İstanbul'u terk eden kendine yeni bir hayat kuran emekli manken, şöhret yolculuğunu ve şimdilerde neler yaptığını anlattı
Mankenler, 1990'lı yıllarda gösteri dünyasının aranılan figürleriydi. Sektörün altın çağlarını yaşadığı bu dönemde, Doğa Bekleriz de podyum dünyasının aranılan isimlerinden biriydi.
Mankenlikten sonra Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek'in hostesliğini üstlendi. Pek çok dizide de rol aldı. Şimdilerde ise gözlerden uzak bir hayatı olan Doğa Bekleriz ile konuştuk.
Mankenlik kariyerindeki ilk adımlarını 1996'da İnterstar'ın (Star TV) düzenlediği güzellik yarışmasıyla atan Doğa Bekleriz şunları söyledi: Aslında hayalim oyuncu olmaktı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde eğitim görürken güzellik yarışmasına katılmaya karar verdim. Annem karşı çıksa da babamın desteğiyle yarışmaya katıldım. Sait Sökmen ile Gaye Sökmen, yarışma sonrasında ajanslarına aldı beni. 17 yaşında olduğum için sözleşmeye babam imza atmıştı.
O zamanlar dergilere sık sık kapak oluyordum. Transparan kıyafetler giymediğim için ajansımla ters düştüğüm zamanlar oldu. Bikini defilelerine çok az çıkmışımdır. Bu defilere çıkan arkadaşlarıma tabii ki saygım var, kişisel tercihimdi. Bazı insanlar mankenliği şöhret olmak için çıkış yolu olarak görüyor ama öyle değil. Ciddi bir emek istiyor.
Mankenlik sektörünün eski günlerini aradığını ifade eden Doğa Bekleriz; "Ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı düşünüyorum bunu. Ekonominin de etkisi var. Defile organizasyonları maliyetli işler" ifadelerini kullandı.
"İLK ÇIKIŞIM ÇARKIFELEK"
Şöhreti ilk olarak 'Çarkıfelek' hostesliği yaptığı dönemde hissettiğini söyleyen Doğa Bekleriz, "Mehmet Ali Erbil, 'Leğen kemiği' lakabı takmıştı. Yarışma çok izleniyordu. Muhabirler peşimden koşmaya başladı. Sanırım en çok klipte rol alan model de olabilirim" ifadelerini kullandı.
Doğa Bekleriz çok geçmeden 1998 yılında hayali olan oyunculuğa 'Aynalı Tahir' dizisiyle adım attı. Bir yıl sonra da Mahsun Kırmızıgül ile 'Yıkılmadım' dizisinde başrolü paylaştı.
Oyuncu, sonrasında Tarık Akan'ın başrolünde yer aldığı, Ozan Güven, Engin Altan Düzyatan, Nehir Erdoğan ve Selin Demiratar gibi isimlerin şöhreti yakaladıkları 'Koçum Benim' dizisinde 'Aslı' karakterini canlandırdı.
Doğa Bekleriz, "Tarık Akan ile rol aldınız, neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise çarpıcı bir yanıt verdi: Allah, rahmet eylesin ama kendisini hiç sevemedim. Sete girdiğim andan itibaren farklı bir üslupla karşılaştım. Mankenlikten geldiğim için de olabilir. O dönem popülersem ve yapımcı da beni çağırıyorsa bana değil, yapımcıya tepki göstermeliydi. Benim için sadece, filmlerde gördüğüm Tarık Akan kıymetlidir. Rahmetli bir insanın arkasından bunları söylediğim için üzgünüm ama olumsuz şeyler yaşadım.
"LOKAL ŞÖHRETLER VAR"
Doğa Bekleriz, "1990'lar etkili bir dönemdi. Bu dönemin isimleri kolay kolay unutulmuyor. Hâlâ daha beni tanıyan insanlar oluyor. Yeni isimlerin birçoğunu tanımıyorum. Bizim dönemimizde ünlüysen, ünlüydün, seni herkes tanırdı. Televizyon çok etkiliydi. Sosyal medya ile herkesin ünlü kavramı değişti. Lokal şöhretler var. Eskiden insanlar sokakta ünlü görünce çığlık atardı. Şimdi ise ünlüler evinin içi dâhil hemen hemen her anını yayınlıyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.
Doğa Bekleriz, kepçe kulaklarını düzeltmek için kulaklarına Japon yapıştırıcısı sürdüğü iddialarıyla uzun süre gündeme gelmiş ve hatta hastanelik olduğu da basına yansmıştı.
GERÇEK DIŞI HABER, İŞ TEKLİFLERİNİ ARTIRDI
Doğa Bekleriz, yıllar sonra bu olayın perde arkasını anlattı: Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) ödül törenine hazırlandığım akşam, kuaförüm saçımı topuz yapmıştı. Saçımı da sabitleyebilmek için çok güçlü bir sprey sıktı. O sprey de kulaklarımı saçıma doğru yapıştırmıştı. Gazeteci arkadaşıma Başak Çokan'a 'Saç spreyi kulaklarımı çekti bir bakar mısın?' dedim.
Başak Çokan, 'Kulaklarını yapıştırdı' diye haberimi yapmış. 'Sen ne diyorsun, sakın yapma! Bütün Türkiye'nin salağı ilan edilirim' dedim ama gazete çoktan baskıya gitmiş. Bu haber, Magazin Gazetecileri Derneği tarafından 'Yılın haberi' ödülüne lâyık görüldü. (Gülüyor) Bugün belki anlatırken gülüyorum ama, o dönemler bu haber beni çok yordu. Sonra iş teklifleri arttı tabii.
Çok iyi paralar kazandığını ifade eden Doğa Bekleriz; "Modellik, oyunculuk, sunuculuk, kliplerde ve reklam filmlerinde rol aldım. Bunun karşılığını da aldım diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Cansu Dere ve Özgü Namal ile bir dönem çok yakın arkadaş olduklarını ifade eden emekli manken, "Bizim evden çıkmazlardı. Cansu güzellik yarışmasına giderken bavulunu ben hazırladım. İster istemez hayatlar farklışacınca yollar da ayrılıyor. Bugün karşılaşsak birbirimize tabi 'merhaba' deriz ama sektörden özel hayatıma taşınan bir dostluğum yok" dedi.
MERSİN'DE YAŞIYOR
9 yıl önce Mersin'e yerleşen oyuncu; "Bir kanalda yemek programı yapıyordum. Program için Mersin'e geldim. Mersin'i çok sevdim ve taşınma kararı aldım. Bir hissiyat düştü içime ailemi de alıp buraya geldim. Taşındıktan bir yıl sonra da eşimle tanıştım. Pek çok kişi evlendiğim için buraya taşındığımı düşündü" dedi.
2016'da iş insanı Yusuf Berat Komşu ile evlenen Doğa Bekleriz, bu birlikteliğinden Yağız (8) adında bir oğlu dünyaya gelmiş.
Doğa Bekleriz, "Sektörü tam olarak bırakmış değilim. Mersin'de defile organizyonları ve kareografiler yapıyorum" şeklinde sözlerini noktaladı.