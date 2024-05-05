Beşinci hastalığa dikkat! En çok okul çağındaki çocukları vuruyor

Son günlerde halk arasında 'Tokatlanmış Yanak Sendromu' olarak bilinen 'Beşinci Hastalık' vakalarında artış görülüyor. Daha çok çocuklarda görülen ve parvovirüs B19 adlı bir virüsün neden olduğu genelde hafif seyirli olan Beşinci hastalık, nadiren ciddi sonuçlara da yol açabiliyor. Hastalığın en belirgin semptomu ise yüzdeki kırmızı döküntü.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Parvovirüs B19, 7000 yıl önce de var olan bir virüstü. Her 4-7 yılda bir, birkaç ay süren (3-6 ay) salgınlar yapar. En sık kış sonu ve ilkbahar başında görülür. Salgın döneminde okuldaki çocuklar yüzde 20-50 değişen oranlarda Beşinci Hastalığa yakalanırlar" dedi.

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BEŞİNCİ HASTALIK NASIL BULAŞIYOR?

Beşinci hastalık, kişiden kişiye yayılıyor. Öksürme, hapşırma yoluyla veya yüzeylerden de bulaşabiliyor. Dr. Seçkin, "Ev halkı eğer daha önce Beşinci Hastalığı geçirmemişse yüzde 50 bulaşır" ifadelerini kullandı.

"DÖKÜNTÜLER AYLARCA SÜREBİLİR" Enfeksiyon genellikle grip benzeri semptomlarla başlıyor. Virüs en çok bu dönemde bulaşıcı oluyor. Dr. Seçkin, "Virüsü kaptıktan sonra 2-3 gün süren hafif ateş, baş-boğaz ağrısı, eklem ağrısı, karın ağrısı, nezle, kaşınma. Bir hafta sonra yanaklarda tokat atılmış gibi döküntü olur. 3 gün sonra da vücutta döküntü başlar; vücutta ve kollarda hafif güneş yanığı ya da alerji gibi görünür. Bazı insanlarda da ayak ve ellerde kırmızılık yapabilir. Vücuttaki döküntüler de 2-3 gün sürer. Solup tekrar çıkan döküntüler haftalarca hatta aylarca sürebilir" ifadelerini kullandı. BEŞİNCİ HASTALIK HAYAT BOYU BAĞIŞIKLIK BIRAKIYOR Beşinci Hastalık, kişilerde hayat boyu bağışıklık bırakıyor. Dr. Seçkin, "Beşinci Hastalık, normalde tehlikeli bir enfeksiyon değil. Ancak talasemi gibi altta yatkınlığı olanlarda aylarca hatta yıllarca süren kemik iliğini baskılayan bir enfeksiyona yol açabiliyor. Hastalık yüzde 70 oranında 5-15 yaş arasındaki okul çocuklarında görülse de her yaştaki çocuğu ve yetişkinleri tutabilir. Ancak büyüklerde ve daha küçüklerde döküntü olmayabilir. Genelde yetişkinlerin yüzde 50’si bu enfeksiyonu geçirmiş oluyor. Ancak hastalığı hiç geçirmemiş olanlar eğer hamilelikte yakalanırsa düşük riski meydana geliyor. Anne karnındaki bebekte ağır kansızlık ve kalp yetersizliği gelişmesine de yol açabiliyor" dedi.