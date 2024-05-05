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        Şaşırtan kaza! Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

        İstanbul'da ilginç bir kaza meydana geldi. Beyoğlu'nda yaşanan olayda bir kadın sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna çarptı. Kazada kimse yara almazken, yaşananlar bir başka motosikletlinin kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:23
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        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
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        İstanbul'da Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna çarptı.

        İHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, “İyi misin” diyerek gencin durumunu sordu.

        Bunun üzerine genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?” sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki verdi.

        KAHKAHAYA BOĞULDULAR

        Yardıma gelen motosikletlinin, “Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak” sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı. Bunun üzerine, “Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba” diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

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