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        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar

        Batman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheliler, saklandıkları tarlada dronla tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin kullandığı otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda 19 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 32 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:04 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:14
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        Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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        Petrolkent Mahallesi Bostan Caddesi'nde içindekilerin, ekiplerin "dur" ihtarına uymadığı otomobil, bölgedeki tarlaya girdi.

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        Dronla yapılan aramada, şüphelilerin tarladaki bitkilerin arasında saklandığı belirlendi.

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        Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

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        Otomobil ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise farklı renklerde 8 kilo 222 gram ağırlığında yaklaşık 19 bin ekstazi hap ve 1 kilo 32 gram bonzai ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Batman
        #uyuşturucu operasyonu
        #DRONE
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