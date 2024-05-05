Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler - Güncel haberler

        Şırnak'ta ilginç görüntüler! Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler

        Şiddetli yağışın etkili olduğu Şırnak'ta bazı bölgeleri sel suları bastı. Kentte son olarak bir gelin arabasının sel sularında ilerlemesi ve su basan kıraathanede müşterilerin oyuna devam etmesi kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde dün etkili olan sağanakla meydana gelen selde hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ederken, gelin arabasının sel sularında ilerlemesi ve su basan kıraathanede müşterilerin oyuna devam etmesi kameraya yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Cizre ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü, giriş katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

        Bazı araçlar da akıntıya kapılıp, yan yattı. Cudi Mahallesi’nde 1’i çocuk 2 kişi, sel sularına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silopi ilçesinde de etkili olan yağış, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, iş yerleri ile apartmanların saçakları altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı. Şırnak Valisi Cevdet Atay, yağışta ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Atay, hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

        REKLAM

        Şırnak İl AFAD Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışmalarına başladı. Hasar tespit çalışmasından sonra eşyası zarar gören vatandaşlara malzeme yardımı yapılacak, evi kullanılamayacak durumunda olanlar ise geçici barınma alanlarına yerleştirilecek.

        TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

        Selden etkilenen bölgelerde temizlik çalışmaları başlarken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de, Cizre ilçesinde çalışmalara yardımcı olunması amacıyla 16 kişilik ekip ve 5 araç görevlendirdi. İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 9 itfaiye eri, 2 araç ve 16 motopomp, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünden 3 personel ve kombine vidanjör, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'ndan ise 4 personel ve 25 tonluk 2 su tankeri, sabah saatlerinde Cizre ilçesine vardı. İlçede tıkanan kanalizasyon hatlarını açmak için kombine vidanjör ile çalışmalara başlayan ekipler, su basan evler ile selden zarar gören cadde, sokak, meydan ve kaldırımlarında da temizlik çalışması başlattı.

        REKLAM

        Öte yandan, Cizre ilçesinde etkili olan yağışla dün Cudi Mahallesi’nde su basan sokaklarda bir gelin arabasının suyla dolu caddelerde ilerlemesi ve sürücünün elindeki silecekle camı silmesi kameraya yansıdı. Yine Cudi Mahallesinde bulunan bir kıraathanede de, içeriyi su basmasına rağmen bazı müşterilerin oyuna devam etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #şırnak
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu