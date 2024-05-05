Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya polemiği
Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya arasındaki söz düellosu, 'Veteran' komedyen polemiğini başlattı. Türk ve yabancı 'Veteran komedyenler, ilgi görüyor mu? Kaya'nın 'Veteran' komedyen olarak nitelediği Cem Yılmaz'ın yaşından baz alarak 50 yaş üstü komedyenlerin ne kadar ilgi gördüğünü araştırdık
Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya...
Ortak yönleri geniş hayran kitlesine sahip komedyen olmaları.
Komedyenliğe başlama yerleri de aynı.
Cem Yılmaz, Leman Kültür Beyoğlu'nda, Hasan Can Kaya ise Leman Kültür Beşiktaş'ta başladı.
Bir polemiğin fitilini ateşlediler.
Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sahnelediği stand - up gösterisinde, bazı seyircilerinin Gebze’den geldiklerini söylemesi üzerine; kendine özgü şakasıyla "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi" dedikten sonra Hasan Can Kaya'nın taklidini yaptı.
34 yaşındaki Hasan Can Kaya, 51 yaşındaki Cem Yılmaz'ın kendisini taklit etmesi karşısında neler hissettiği yönündeki, "Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış, neler diyeceksiniz?” şeklindeki soruya; "Evet, çocuklar izletti. Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini takdir ettim" yanıtını verdi.
Gazetecilerin bir mekândan çıkarken görüntülediği Hülya Avşar'a sorduğu sorulardan biri, Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya'nın yaşadığı polemikle ilgili neler düşündüğüydü. Avşar, soruya; "Hiçbir komedyen veteran olamaz" şeklinde cevap verdi.
Şahan Gökbakar ise Hasan Can Kaya'nın programını izlediğini ifade eden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayıp; "Bir saat müsade edin. Biraz gülüp, eğlenip geliyorum" diyerek polemiğe dâhil oldu.
Kuşak çatışması mı yoksa mesleki rekabetin ortaya çıkardığı doğal bir atışma mı?
Oyunculuğun emekliliğinin olmayacağını biliyoruz. Peki komedyenin veteranı olur mu?
Hasan Can Kaya'nın Cem Yılmaz ile ilgili çıkışı, bu soruyu gündeme getirdi.
* Veteran kelimesi, 'Deneyimli', 'Emektar', 'Emekli' anlamı taşısa da genellikle 'eski' anlamında kullanılıyor.
Gösterilerini binlerce kişilik salonlarda kapalı gişe sahneleyebilen, bilet ücretleri yüksek miktarlarda karaborsaya düşen, filmleri yüksek izlenme sayısına sahip olan, bunların sonucunda da marka değerini koruyabilen birinin veteranlığa geçtiğini düşünmek, bana hiç de mantıklı gelmiyor.
Peki;
Belli yaşa ulaşmış diğer Türk ve yabancı komedyenlerde durum nedir?
O bölüme geçmeden önce Cem Yılmaz'ın bugüne kadar neler yaptığına bakalım.
Cem Yılmaz, 16.584.388'i 34 yaşına kadar olanlar olmak üzere; bugüne kadar; toplamda 34.001.236 biletin kesildiği 17 sinema filminin kiminde oyuncu, kiminde ise oyuncu - senarist - yönetmen - yapımcı olarak yer aldı.
Ayrıca; CM101MMXI Fundamentals adlı gösterisini, beyazperdede; 3.842.535 kişi izledi.
Ayrıca; 2 dijital platform yapımında rol alırken üçü 34 yaşına kadar olan dönemde olmak üzere 7 farklı sahne gösterisinde sahneye çıktı.
Cem Yılmaz'ın 34 yaşına kadar olan sinema filmleri;
• Her Şey Çok Güzel Olacak (Oyuncu)
• Vizontele (Oyuncu)
• G.O.R.A. (Oyuncu – Senarist)
• Organize İşler (Oyuncu)
• Hokkabaz (Oyuncu – Senarist – Yönetmen)
• A.R.O.G (Oyuncu – Senarist – Yönetmen)
• Yahşi Batı (Oyuncu – Senarist - Yapımcı)
• Av Mevsimi (Oyuncu)
• Şahane Misfair (Oyuncu)
• Pek Yakında (Oyuncu – Senarist – Yönetmen - Yapımcı)
• Son Umut (Oyuncu)
• Ali Baba ve 7 Cüceler (Oyuncu – Senarist – Yönetmen - Yapımcı)
• İftarlık Gazoz (Oyuncu)
• Deli Aşk (Oyuncu - Yapımcı)
• Arif V 216 (Oyuncu – Senarist - Yapımcı)
• Karakomik Filmler (Oyuncu – Senarist – Yönetmen - Yapımcı)
• Karakomik Filmler 2 (Oyuncu – Senarist – Yönetmen - Yapımcı)
* Cem Yılmaz, ayrıca 'Zefir'de konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.
Gösterileri;
• Milenyum
• Bir Tat Bir Doku
• CMYLMZ
• CM101MMXI Fundamentals
• STANDartCY
• Diamond Elite Platinum Plus
• CMXXIV
Hasan Can Kaya, bugüne kadar, 380.433 kişinin izlediği 'Çok Aşk' adlı bir sinema filminde rol aldı.
Talk - showları şöyle;
• Bir Yeraltı Sit-Com'u
• Hasan Can Kaya - Stand Up Party
• Konuşanlar
Hayatta olan belli bir yaşa gelmiş komedyenler, gerek fiziksel nedenlerden gerekse başka nedenlerden dolayı artık gençlik dönemlerindeki kadar çok çalışamıyor. Ne var ki önceki çalışmaları, yeni çalışmalarının teminatını olarak duyulan güvenin oluşturduğu ilgiyle, gerek komedi gerekse diğer türlerde hatırı sayılır ölçüde çalışmaya devam ediyor.
* Rakamlar, sadece oyunculuk sayısını gösteriyor.
• ZEKİ ALASYA (72 yaşında hayatını kaybetti)
50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 13
50 Yaş Sonrası Dizi Sayısı… 10
• METİN AKPINAR (82 yaşında)
50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 10
50 Yaş Sonrası Dizi Sayısı… 8
• LEVENT KIRCA (65 yaşında hayatını kaybetti)
50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 7
50 Yaş Sonrası Dizi Sayısı… 2
Ayrıca;
Levent Kırca’nın fenomen TV yapımı olan ‘Olacak O Kadar’, 1986’da başladığında Levent Kırca, 35 yaşındaydı.
Levent Kırca, 50 yaşından sonra da bu programı 10 yıl daha devam ettirdi.
‘Olacak O Kadar’, toplamda 25 yıl boyunca ekranlarda yayınlandı.
• DEMET AKBAĞ (64 Yaşında)
50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 12
50 Yaş Sonrası Dizi Sayısı… 3
• HAMDİ ALKAN (54 Yaşında)
50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 5
50 Yaş Sonrası Dizi Sayısı… 5
• STEVE MARTIN (78 yaşında)
50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 18
• JIM CARREY (62 yaşında)
50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 8
• MARIA BAMFORD (53 Yaşında)
50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 3
* Mayıstan, yıl sonuna kadar ülkesi ABD ve diğer ülkelerde 33 stand - up gösteri sahneleyecek.
• DAN AYKROYD (71 yaşında)
50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 14
• CHARLIE CHAPLIN (88 yaşında hayatını kaybetti)
50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 5
• PETER SELLERS (55 yaşında hayatını kaybetti)
50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 10