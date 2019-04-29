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12 Eylül askeri darbesinin simge isimlerinden biri olan Mamak Cezaevi Müdürü Emekli Albay Raci Tetik, 2012 yılından bu yana kaldığı Çamlıca Bakım ve Rehebilitasyon Merkezi’nde 88 yaşında yaşamını yitirdi. Tetik için düzenlenen cenaze töreninde işkence mağdurları protesto gösterilerinde bulundu.
12 Eylül döneminde Mamak Askeri Cezaevi'nde yapılan işkencelerin sorumlusu olarak gösterilen Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olan emekli Albay Raci Tetik İstanbul'da hayatını kaybetti.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 1931 yılında doğan Tetik, Temmuz 1980'de Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olarak atandı. 12 Eylül darbesiyle birlikte cezaevini 4 yıl yönetti.
CENAZEDE PROTESTO
12 Eylül darbe döneminde Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olan Emekli Albay Raci Tetik’in cenaze töreninde protesto yaşandı. O dönem Mamak cezaevi’nde kaldıklarını söyleyen yaklaşık 20 kişi protesto eyleminde bulundu.
Hakkını helal etmediklerini belirten grup, o dönemde 3 arkadaşlarının hayatlarını kaybettiğini söyledi. Cenazenin Türk Bayrağı’na sarılı olmasına da grup tarafından tepki gösterildi. Tetik için askeri tören ise düzenlenmedi. Selimiye Camii’nde yapılması planlanan cenaze töreni Şakir’in Camii’nde gerçekleştirildi.
DAVALAR SONUÇSUZ KALDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sürecinde “sistematik işkenceler”in yapıldığı Ankara Mamak Askeri Cezaevi’ndeki insanlık dışı uygulamaların sorumluları hakkında soruşturma başlatmıştı.
Devrimci 78’liler Derneği tarafından yapılan suç duyurusunda, işkenceler ve hastalanan bazı tutukluların ölümünden sorumlu olarak gösterilen, dönemin “Gestapo” namıyla ün salan cezaevi müdürü Albay Raci Tetik “bir numara” olarak belirtilmişti. Tetik’in, “işkence ve kötü muamelede bulunmak, tehdit, cinayet ve görevi kötüye kullanmak” suçlarından yargılanarak cezalandırılması istenmişti.
Raci Tetik hakkında işkence suçlamasıyla açılan dava takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Tetik, soruşturmada verdiği ifadede “Olağanüstü bir dönem yaşanıyordu. O günün şartları gereği disiplini oluşturmaya çalıştım. Kanunun verdiği yetkileri kullandım, kanun dışına çıkmadım. Kamuoyunda bilinen bir isim olduğum için suçlanıyorum” ifadesini kullanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında çoğunluğu 12 Eylül döneminde Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube ile Mamak Askeri Cezaevi'nde işkenceye uğradığını iddia eden 129 kişinin suç duyurusu üzerine dönemin polis ve asker şüphelileri hakkında yürüttüğü soruşturmada, suçlamalar zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.
BİR RÖPORTAJDAN
Tetik, 1988’de o dönemi şöyle anlatmıştı: “Ben bir işkenceciyim, beni pohpohlayarak kullandılar. Talimatnameleri, kanunları uyguladım. Orası cezaeviydi. Hastane, okul, aşk gemisi veya yat kulübü değildi. Bu bir savaştır. Savaşta her zaman iyi şeyler olmaz. Lafla hizaya gelmiyorlardı. Saklamıyorum, oldu. Peki onlar niye direniyorlar? Devletin talimatına niye direniyorlar?”
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