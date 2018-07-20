Rakow Czestochowa - Puszcza Niepolomice maçı rakamları

Polonya 1.Lig maçında Rakow Czestochowa ile Puszcza Niepolomice, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Rakow Czestochowa, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Puszcza Niepolomice son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 287. İddaa'da Rakow Czestochowa kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Puszcza Niepolomice kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Rakow Czestochowa son hafta oynanan Pogon Siedlce maçında 1-1 berabere kaldı.

Puszcza Niepolomice ise Miedz Legnica karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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