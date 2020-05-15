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HaberlerYaşamRamazan ayı 22. gün iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? (15 Mayıs 2020)
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Bugün ne pişirsem? İşte 15 Mayıs Cuma iftar menüsü

Ramazan ayının yarısını geride bırakmışken iftar menüleri de en çok araştırılan konular arasında olmaya devam ediyor. Sürekli evde her gün yemek yapıyor olmanın belki de en zor noktası hangi yemeği yapacağını uzun uzun düşünmek, "Bugün ne pişirsem?" derdine düşmek. Eğer iftar yemeği olarak ne pişireceğinize henüz karar vermediyseniz işte sizler için 15 Mayıs Cuma iftar menüsü...

Bugün ne pişirsem,
HABERTURK.COM

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

BULGUR ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

3 yemek kaşığı pilavlık bulgur
1 adet soğan
1 adet büyük boy domates
1'er yemek kaşığı domates ve biber salçası
2 adet sivri biber
3-4 dal maydanoz
1 yemek kaşığı un
1.5 su bardağı et veya tavuk suyu
Göz kararı tuz ve karabiber
Zeytinyağı

BULGUR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencerede zeytinyağında soğanı kavurun. İçine bulguru ilave edip kavurmaya devam edin. Çekirdekleri temizlenmiş, ince doğranmış sivri biberleri içerisine ekleyin. Un, salça, et suyu, biraz soğuk su, karabiber ve tuz ilave edip iyice karıştırın. Domatesler küp küp doğrayıp tencereye ekleyin. 1-2 taşım kaynatın. Üzerine birkaç dal maydanoz serperek sıcak sıcak servis edin. Bulgur çorbanız hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

ÇENTİK KEBABI İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
2 adet biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
2 adet közlenmiş patlıcan
2 adet közlenmiş kırmızı biber
2 yemek kaşığı sıvı yağ
100 gram dana kıyma
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 adet patates
1 su bardağı çırpılmış yoğurt

ÇENTİK KEBABI NASIL YAPILIR?

Sıvıyağ ile biber ve soğanı kavurun. Domates salçasını ekleyin kokusu çıkana kadar kavurun. Közlenmiş kırmızı biber, közlenmiş patlıcanı ekleyip baharatları ekleyip ısıttıktan sonra ocaktan indirin. Başka bir tencerede sıvıyağla kıymayı kavurun.
Patatesleri çubuk formunda doğrayın. Tüm karışımları servis tabağında birleştirin. Çırpılmış yoğurdu kavurduğunuz kıymanın üzerine ekleyin. Son olarak dilersiniz kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

KAZANDİBİ İÇİN MALZEMELER

7 su bardağı süt
3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu
4 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası
1.5 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı pudra şekeri
2 çay kaşığı tarçın

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?

Süt, pirinç unu, mısır nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Ocağa aldığınız kazandibi karışımını, kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Son olarak tereyağı ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayın.

Ocaktan aldığınız tatlıyı ılıklaştırmak ve pürüzsüz hale getirmek için blender kullanın. Yakma işlemi için tepsiyi ocağa alın. Bir kepçe muhallebi, pudra şekeri ve tarçını tepsinin üzerinde karıştırdıktan sonra her tarafına eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde yavaş yavaş yakın.


Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini spatula ile düzleştirin. Buzdolabında soğuttuktan sonra çıkardığınız tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın. Uç kısmını ıslattığınız spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın. Afiyet olsun.

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