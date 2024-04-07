Ramazan'ın 28. günü için iftar menüsü önerisi: Çıtır tavuk ve kremalı mantarlı makarna!
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte insanlar evde yapabilecekleri lezzetli yemekleri araştırıyor. ''Pazar akşamı misafirlerime ne yemek yapsam?'' diye düşünenler için bir menü hazırladık. İşte, sizin için Ramazan'ın yirmi sekizinci gününde hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü tarifi!
Ramazan'ın bereket dolu günlerinde iftar sofraları, lezzet ve paylaşımın buluştuğu anlara sahne olmaya devam ediyor. Bugün sizin için çorba, ana yemek, makarna, salata ve tatlıdan oluşan bir menü hazırladık. İşte, sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz iftar menüsüne dair detaylar...
TAVUK ÇORBASI
Malzemeler:
1 adet tavuk göğsü veya 5 adet kalçasız but
1 adet defne yaprağı
3-4 tane karabiber
¾ çay bardağı tel şehriye
Tuz
Terbiyesi için;
1 kaşık un
1 adet yumurta sarısı
1 çay bardağı su
1 çorba kaşığı limon suyu
Hazırlanışı:
Tavuğu tencerede haşlayalım. Defne yaprağı, tane karabiber ve tuzu haşlanan tavuğa ekleyelim. Tavuğu haşlama suyundan çıkartın ve soğumaya bırakın. Tavukları didikleyin. Tavukları didikledikten sonra tekrar kaynayan suyun içine şehriyeyi atın. Diğer yandan tava içinde unu kavurun. Unun yumurta sarısı ve suyla çırpın.
Bir kepçe kaynayan çorbanın suyundan alıp terbiyeye ekleyin. Yavaş yavaş ekleyerek terbiyeyi bozmadan. Terbiyeyi tüm tavuk çorbasıyla buluşturup birkaç dakika daha kaynatın. Çorbanızı dinlendirdikten sonra sıcak servis yapınız.
ÇITIR TAVUK
Malzemeler:
6-7 adet baget tavuk
1 büyük su bardağı süt
2 yemek kaşığı elma sirkesi
Tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Çıtır tavuğun sosu malzemeler:
1 yumurta yarım çay bardağı süt 1 su bardağı un 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı İsot biberi
1 çay kaşığı köri
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım paket cips
Hazırlanışı:
Öncelikle iyice yıkadığınız bagetleri bir çatal yardımı ile birkaç yerinden delin. Bir karıştırma kabının içine zeytinyağı sirke ve sütü ilave edip karıştırın. Çatalla deldiğiniz bagetleri bu hazırladığınız sütlü karışımın içine bırakın. Üzerine bir kapak kaptıktan sonra 30 dakika kadar dinlenmeye alın.
Ayrı bir kaba unu tuzu köriyi, karabiberi, isot biberini ve kimyonu ilave edip elinizle karıştırın. Cipsleri de bir robot yardımı ile çok ince parçacıklar halinde çekin. Cipslerin yarısını hazırladığımız unlu karışıma katın. Yarısını da bir kâseye alın. Kızartmak için de 1 yumurta yarım çay bardağı sütü çırpıcı yardımı ile çırpın. Sosta beklettiğiniz bagetleri önce unlu karışıma daha sonra da yumurtaya bulayıp ocağa aldığınız kızartma tenceresinde nar gibi olana kadar kızartın.
KREMALI MAKARNA
Malzemeler:
Yarım paket penne makarna (ya da istediğiniz herhangi biri)
3 kapya biber
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 kutu krema
1 çay bardağının yarısı kadar süt
1 yemek kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı, kekik ve fesleğen
1 çay kaşığı tuz, karabiber, köri ve zerdaçal
Çok az muskat
Birer tutam dereotu ve maydanoz
Hazırlanışı:
Öncelikle makarnanızı bol tuzlu suda haşlayın. Biberler julyen doğrayın, yağı tavaya alın ve biberleri soteleyin. Sarımsaklar da eklenerek kavurun. Biberler kavrulunca krema, süt ve hardal ekleyerek kısık ateşte pişirmeye devam edin. Krema kaynamaya başlayınca baharatları da ekleyerek 1 -2 dk daha pişirin. Sosu ocaktan alın dereotu ve maydanozu da ekleyerek karıştırın. Haşlanıp süzülen makarnayı da üzerine ekleyerek iyice karıştıralım. Dilerseniz rendelenmiş kaşar, parmesan veya mozarella ekleyerek servis edebilirsiniz.
SEZAR SALATA
Malzemeler:
1 adet tavuk göğsü (Tavuksuz da yapabilirsiniz.)
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2-3 adet çeri domates
1 adet marul
1 çorba kaşığı hardal
1 çorba kaşığı mayonez
1 çorba kaşığı soya sosu
1/2 adet limon suyu
2 çorba kaşığı toz parmesan peyniri
1 diş sarımsak
Karabiber
Tuz
Kızarmış ekmek küpleri
Hazırlanışı:
Salatanın sosu için; soya sosu, hardal, mayonez, sarımsak, parmesan peyniri, karabiber ve tuzu bir kaba ekleyip güzelce karıştırın. Zeytinyağını azar azar ekleyin. Sonra tavuk göğsünü yıkayıp, suyunun süzülmesini bekleyin. Tavuklara, karabiber ve tuz serpiştirip, zeytinyağlı tavada kızartmaya alabilirsiniz. Ardından tavuk kızarırken, güzelce marulları doğrayın. Doğramadan önce güzelce yıkayın ve kurulayın.
Hazırladığımız sosu, marulun üzerinde gezdirin. Güzelce harmanlayın. Salatanın üzerine krutonları yerleştirip, parmesan peyniri serpin. Son olarak ise; kızarttığınız tavukları jülyen doğrayıp üzerine koyun.
MİLFÖY PASTA
Malzemeler:
4 adet milföy hamuru
Yarım kilo çilek
Krema için:
3 su bardağı süt
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı un
2 yumurta sarısı
2 tatlı kaşığı mısır nişastası
1 paket vanilya
1 paket toz kremşanti
Üzerine:
Çilek ve pudra şekeri
Hazırlanışı:
Çözülen milföy hamurlarını dört parçaya bölün. Fazla kabarmaması için üzerine çatal ile delikler açın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine milföyleri dizin ve 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Milföylerin kabarmaması için üzerlerine nohut gibi bakliyatlar koyarak ağırlık yapabilirsiniz.
Kreması için bir tencereye süt, şeker, yumurta sarısı ve unu ekleyerek karıştırın. Altını orta derecede açın yumurta pişmesin. Nişastayı sulandırarak karışıma ekleyin. Orta derecede çırpma teli ile karıştırmaya devam edin.
Karışım koyulaşınca vanilyayı ekleyin ve soğumaya bırakın. Krema ılıyınca, toz şantiyi ekleyip iyice çırpın. Hazırladığınız kremayı milföyün ters yüzüne sıkın ve doğranmış çilekleri ekleyin. Diğer milföy parçasını üzerine kapatın ve isterseniz bu işlemi iki üç kat olacak şekilde tekrarlayın. Son olarak üzerine çilek koyun ve pudra şekeri serpin.