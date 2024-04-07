Ramazan'ın 28. günü için iftar menüsü önerisi: Çıtır tavuk ve kremalı mantarlı makarna!

Hazırlanışı:

Öncelikle iyice yıkadığınız bagetleri bir çatal yardımı ile birkaç yerinden delin. Bir karıştırma kabının içine zeytinyağı sirke ve sütü ilave edip karıştırın. Çatalla deldiğiniz bagetleri bu hazırladığınız sütlü karışımın içine bırakın. Üzerine bir kapak kaptıktan sonra 30 dakika kadar dinlenmeye alın.

Ayrı bir kaba unu tuzu köriyi, karabiberi, isot biberini ve kimyonu ilave edip elinizle karıştırın. Cipsleri de bir robot yardımı ile çok ince parçacıklar halinde çekin. Cipslerin yarısını hazırladığımız unlu karışıma katın. Yarısını da bir kâseye alın. Kızartmak için de 1 yumurta yarım çay bardağı sütü çırpıcı yardımı ile çırpın. Sosta beklettiğiniz bagetleri önce unlu karışıma daha sonra da yumurtaya bulayıp ocağa aldığınız kızartma tenceresinde nar gibi olana kadar kızartın.