Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde olmaya devam ettiğimiz şu günlere Ramazan ayı da eklenince hepimizin içinden gizli şefler çıktı. Peki denenmemiş tariflerin yapıldığı, ekmeğe merak sarıldığı Ramazan günlerinde sahur için poğaça tariflerine göz atmaya ne dersiniz? İşte mayalı ya da mayasız hamurdan yapılabilen poğaça tarifleri...

PASTANE POĞAÇASI PÜF NOKTALARI

Pastane poğaçalarını ev poğaçalarından ayıran bir sır var. İki poğaçayı tadan herkes bunu anlayabilir. Gerçek pastane poğaçasının sırrı içindeki mahlep ve katı yağ... Mahlep ile hakiki pastane poğaçasına en yakın tadı elde edersiniz. Pastane poğaçasının diğer sırrı ise mayasında gizli. Mayanın tam olarak çözülmesi ve kabarma işleminin tarifteki gibi olması gerekiyor. Yumuşak poğaça yaparken mayanın yeterince kabarması için oda sıcaklığının çok düşük olmaması ve sütün ılık kullanılması da önemli.