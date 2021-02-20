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HaberlerTelevizyonRamo'da büyük savaş kapıda! Ramo yeni bölüm tanıtım
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Ramo'da büyük savaş kapıda!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde büyük savaşın fitili ateşlendi. Ramo hem Sibel'i kurtarmayı başardı, hem de finalde büyük patron Yıldırım'ı öldürdü. Ramo'nun "Kıyamet kopacak!" sözleri ise bundan sonra olacakların mesajını verdi

Ramo'da büyük savaş kapıda! Ramo yeni bölüm tanıtım
HABERTURK.COM

Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde, hem Sibel'i kurtaracak, hem de büyük patron Yıldırım'ın işini bitirecek bir plan yapan Ramo, Doğu ile birlikte Yıldırım'ın evini bastı. Yıldırım'a, Mazhar'ı aratarak Sibel'i bırakmasını istedi. Yıldırım, Ramo'nun isteğini yapmak zorunda kalınca Sibel, Mazhar'ın elinden kurtuldu.

Mazhar, Sibel'in gitmesine izin verdi ancak Ramo'nun Yıldırım'la işi bitmemişti. Sibel'in kurtulmasıyla istediğini elde eden Ramo, büyük patron Yıldırım'ın işini bitirdi. Ramo'nun büyük patronu öldürmesiyle İstanbul'da dengelerin nasıl değişeceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Ramo ve Doğu operasyona başlıyor;

"Kıyamet kopacak!"

SOSYAL MEDYA #KAVUŞACAĞIZ DEDİ

Ramo'nun heyecan dolu bölümünün başlamasıyla birlikte #Kavuşacağız etiketi Twitter Türkiye'de 5 saat 45 dakika, #ramo etiketi ise 6 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

RAMO, SİBEL'İN YAŞADIĞINI ÖĞRENDİ

Ramo, Sibel'in yaşadığını ve Mazhar tarafından kaçırıldığını öğrendi. Müjdeli haberi Serdengeçtiler'in mekanında paylaşan Ramo, Sibel'i geri almak için planını yapmaya başladı. Sibel'i kendisine getirecek olan kişinin Yıldırım olduğunu söyleyen Ramo, tehlikeli planını anlattı. Hem Sibel'i kurtaracak hem de Yıldırım'ı öldürecek bir plan yapan Ramo, oyunu onların kurallarına göre oynayacaktı.

"Sibel yaşıyor"

RAMO, BÜYÜK PATRONUN KARŞISINA ÇIKTI

Ramo, Mazhar ve diğerleri gibi oyuna dahil olarak planını adım adım işledi. Masanın Ramo'ya verdiği yeni görev, Cemil'i öldürmek oldu. Burada Ramo, Yıldırım ile konuşmayı başardı. Yıldırım'ın yanına giderek Cemil'i öldürme fikrine karşı çıkan Ramo, Mazhar'ın yerini alarak İstanbul'un yeni patronu olmak istedi ancak Yıldırım, Ramo'nun söylediklerini kabul etmedi. Ramo ise Yıldırım'ın şapkasına takip cihazı takarak Serdengeçtiler ile beraber onu izlemeye başladı.

Ramo, Yıldırım'ın karşısında;

RAMO, İSTANBUL'U İSTİYOR

Büyük operasyonu başlatan Ramo, daha sonra Cemil için harekete geçti. Cemil'i bulup karşısına çıkan Ramo, onu ve kardeşlerini köşeye sıkıştırdı. Planını adım adım uygulamaya devam eden Ramo, Cemil'i aldı ancak onu öldürmedi. Cemil'in kardeşi, Fiko'nun mekanını basınca işler karıştı. Ramo ise Cemil'i öldürmediği için Cemil'in kardeşleriyle yaşanacak sorunu önledi ve düzenin bozulmamasını sağladı. Bu hamlesiyle Ramo, tüm dikkatleri üzerine çekerken, Ramo'nun büyük patrondan isteği İstanbul oldu.

"İstanbul'u istiyorum"

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

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