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Ramo 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo fragman izle

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun 33. bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Ramo'nun "Bu gece kavuşacağız..." sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Sibel'i kurtarmak için ne yapacağı büyük merak konusu oluyor.

Ramo 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo fragman izle

RAMO 33. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

RAMO 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo'nun büyük bir planı vardır; Mazhar'ın yerine İstanbul'un patronu olmak. Patronların ise tek amacı vardır; Ramo'ya diz çöktürmek. Oyuna yeni giren Şerif'in her hamlesi Ramo'yu biraz daha zora sokuyordur. Ramo'nun harekete geçmesini engelleyen şey ise Sibel'in rehin tutuluyor olmasıdır. Ramo, bir yandan Sibel'in nerede tutulduğunu öğrenmeye çalışacak, diğer yandan da Mazhar'ın yerine geçebilmek için Yıldırım'ı ikna edecek bir planı devreye sokacaktır. Yapacağı en küçük yanlış ailesinin yok olmasına neden olacağından, attığı her adıma dikkat etmek zorundadır.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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