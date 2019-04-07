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10. Alaçatı Ot Festivali kapsamında denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alaçatı'da bir kulüp önünde durumundan şüphelendiği Anıl Murat Acar'ı (31) durdurarak arama yaptı.
Üzerinden 0.73 gram kokain ele geçirilen Acar, gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Acar, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
GAZAPİZM ANIL MURAT ACAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Gazapizm adıyla bilinen Anıl Murat Acar 20.1.1988 Elazığ Türkiye doğumludur.
Gazapizm, gerçek adıyla Anıl Murat Acar, 20.01.1988 yılında Elazığ’da doğdu. Acar, 1997 yılında ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşti. Lisede tanıştığı rapçiler Engin Erel (Gardiyan) ve Aykut Şahin (Sivo) ile birlikte hiphop kültürüyle ilgilenmeye başladı.
Gazapizm, 2003 senesinde ilk rap şarkısını yazdı ve kendi evinde deneme kayıtları almaya başladı. 2004 yılında Gardiyan ve Sivo ile birlikte YMF (Yalı Mcs Family) çatısını kurdular ve Balçova da kurdukları stüdyoda kendi kayıtları yanı sıra bir çok MC’ye de destek oldular.
Gazapizm’in ilk albüm çalışması olan "Az Kaldı" isimli mixtape albümünü Gardiyan’la birlikte çıkarttı. Gazapizm, 2008 senesinde yeniden Gardiyan ile birlikte 2. ortak albümü olan "Kan Değil Katran" isimli albümünü internette paylaştı. Bu albümle birlikte dikkatleri üzerine çeken Gazapizm, İzmir, İstanbul, Antalya, Isparta, ve Bursa’da ardı sıra konserler verdi.
Gazapizm, 2008 senesinde Gardiyan ve Sivo ile kaydettikleri Tehlikeli isimli demo parça Fuat Ergin’in ilgisini çekti ve şarkı yeniden düzenlenerek Fuat Ergin’in 2009 yılında çıkan KALBÜM isimli albümünde yer aldı.
Gazapizm, 2009 yılında psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. O dönemde Klinik Majör Depresyon teşhisi konuldu ve uzun bir dönem tedavi görmeye başladı. Tedavi gördüğü dönemde de şarkılar yazan Anıl Acar, 2009 senesinin ortalarında adını hastalığından alan Majör Depresyon albümünü satışa sundu ve beklenen rakamların çok üstünde sattı.
Rap dünyasında büyük bir tanınırlığa sahip olan Gazapizm, pek çok başarılı şarkıcıyla da düetler yaptı. Çukur Dizisi için ünlü şarkıcı Cem Adrian ile birlikte yaptığı ‘Kalbim Çukurda’ isimli şarkının yanı sıra Sivo, Zorba, Fuat Ergin, Rapangels, Kadıköy Acil, Sansar Salvo, Narkoz, Sayedar, Despo ve Talking Gunz gibi başaralı isimlerle düetler yaptı.
Başrollerini, Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkal ve Dilan Çiçek Deniz’in paylaştığı Çukur Dizisinin de müziği olan Heyecanı Yok şarkısı YouTube’da şimdiye kadar 150 milyon kez dinlendi.
Gazapizm, 45. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde ‘Heyecanı Yok’ şarkısıyla En İyi Şarkı ödülünü kazandı.
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