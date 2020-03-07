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Japon otomotiv üreticisi Toyota, RAV4 modelinde yeni bir versiyon sunmaya başladı. 'Passion X-Sport' adı verilen yeni donanım, diğer RAV4 versiyonlarında olduğu gibi 222 beygir güce sahip 2.5 litre hibrit motor ile satın alınabiliyor.

Elektrikli dört çeker AWD-i sistemin bulunduğu aracın 442 bin 750 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.

Türkiye'de inci beyazı dış renk ve metalik siyah renkli tavan ile satışa sunulacağı belirtilen otomobilde, metalik siyah boyalı arka tampon, yan koruma plastikleri, çamurluklar ve 18 inç alüminyum alaşımlı parlak siyah jantlar yer alıyor.

Otomobilin yakıt tüketimi 100 kilometrede 4.4 lt olarak açıklanıyor.