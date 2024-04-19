Real Madrid'de Arda Güler gündemi bitmiyor: İspanya'dan kiralık teklif var!
Arda Güler, İspanya basınının gündeminden düşmüyor. Bu yaz büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu şimdiye kadar istediği forma süresini bulamadı. İddialara göre takımdan ayrılmayı düşünen Arda Güler'e İspanya'dan bir kulüp talip oldu
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in transfer gündemine dair yeni bir gelişme daha yaşandı.
Son günlerde İspanya basınında çıkan haberlere bir yenisi daha eklendi. Relevo'nun haberine göre Sevilla, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid Kulübü ve Arda Güler'in temsilcileri ile irtibata geçti.
"BEN SİZDE OYNAMAM"
Ancak habere göre; Arda, sadece bir Şampiyonlar Ligi takımına kiralanmayı kabul edeceğini söyledi ve Sevilla'nın teklifini reddetti.
Bu gelişme üzerine Sevilla, Arda Güler defterini şimdilik kapatmış oldu. Sevilla, sezon başında Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmadan önce de yıldız oyuncu ile ilgileniyordu.
Real Madrid formasıyla bu sezon LaLiga, Kral Kupası ve Süper Kupa'da toplamda 7 maça çıkabilen Arda Güler takımına 1 gollük katkı sağladı. Arda Güler, söz konusu 7 maçta toplamda 103 dakika görev yapabildi.
Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, Mallorca maçında da forma şansı bulamayınca, İspanyol takımının taraftarları teknik direktör Carlo Ancelotti'ye tepki göstermişti.
Bazı Real Madrid taraftarları da Arda Güler'in oynayabilmesi için Real Madrid'den ayrılması gerektiği yönünde görüş belirtiyor.
Yine İspanyol basınının haberlerine göre milli futbolcu antrenmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor.
Tartışmalara kulağını kapatan ve sadece futbola odaklanmak isteyen Arda Güler, Manchester City maçının hazırlıklarının sürdüğü son antrenmanda gösterdiği performans ve hırsıyla dikkat çekti.