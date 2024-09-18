Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Uğur Dündar, geçtiğimiz ay evinde geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu; "Rehabilitasyon aşamasına geçilebilecek"
Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA
Uğur Dündar, meslektaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.
"REHABİLİTASYON AŞAMASINA GEÇİLEBİLECEK"
Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret eden Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı yattığı hastanede ziyaret ettim. Doktorları; süratle iyileştiğini, artık rehabilitasyon aşamasına geçileceğini belirttiler. Meslektaşları ve sevenlerine duyurulur" ifadelerini kullandı.
"NE ZAMAN TABURCU OLACAĞI BELLİ DEĞİL" DEMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Reha Muhtar'ı eski hayat arkadaşı şarkıcı Nilüfer Uyumlu da kızı Ayşe Nazlı ile hastanede ziyaret etmiş ve "Durumu gayet iyi, daha iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Oturuyordu. Biraz sohbet ettik. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. O konuda henüz bir şey söylemiyorlar. Kendisini iyi gördüm, bu da beni rahatlattı. Onun için hastaneden rahat ayrılıyorum" demişti.