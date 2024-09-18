"NE ZAMAN TABURCU OLACAĞI BELLİ DEĞİL" DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Reha Muhtar'ı eski hayat arkadaşı şarkıcı Nilüfer Uyumlu da kızı Ayşe Nazlı ile hastanede ziyaret etmiş ve "Durumu gayet iyi, daha iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Oturuyordu. Biraz sohbet ettik. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. O konuda henüz bir şey söylemiyorlar. Kendisini iyi gördüm, bu da beni rahatlattı. Onun için hastaneden rahat ayrılıyorum" demişti.