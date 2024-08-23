Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Gazeteci Uğur Dündar, meslektaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Dündar; "Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda" dedi
Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, İstanbul'daki evinde geçirdiği kazada hastaneye kaldırılmış ardından entübe edilmişti.
Uğur Dündar, meslektaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Dündar; "Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda. Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun" dedi.