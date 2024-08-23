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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama! Reha Muhtar son durumu nedir, iyileşiyor mu? - Magazin haberleri

        Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Gazeteci Uğur Dündar, meslektaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Dündar; "Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:42
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        Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, İstanbul'daki evinde geçirdiği kazada hastaneye kaldırılmış ardından entübe edilmişti.

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        Uğur Dündar, meslektaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

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        Dündar; "Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda. Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun" dedi.

        #Reha Muhtar
        #uğur dündar
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