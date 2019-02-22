Renault MAİS, çağrı merkezi hizmetlerini yeniledi. Bu kapsamda kurulan Renault Diyalog ve Dacia Diyalog'un tanıtımını gerçekleştiren Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, müşteri memnuniyetine önem verdiklerini vurguladı.
'FARKLILAŞMA MÜŞTERİ İLE OLACAK'
Çağdaş, artık müşteri memnuniyetinin markaları rakiplerinden ayrıştırdığına dikkat çekerek, "Otomotivde tüm segmentlere baktığınızda bütün araçlar aslında kendi segmentleri içerisinde birbirinin aynısı. Ama burada müşterinize nasıl dokunduğunuz sizi farklılaştırıyor" dedi.
Renault Diyalog ve Dacia Diyalog için toplam 5 milyon lira yatırım yaptıklarının bilgisini paylaşan Çağdaş, şirketin genel müdürlüğünde yer alan merkezde hali hazırda 80 kişinin çalıştığını fakat bu sayıyı 120'ye çıkarmak istediklerini belirtti.
İKİ UYGULAMA HAYATA GEÇTİ
2019’un müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir dijitalleşmeye odaklanacakları bir yıl olacağını aktaran Çağdaş, "Renault Diyalog ile hizmetlerimizi dijitalleştirdik ve müşterilerimizin kesintisiz destek alabileceği bir platform oluşturduk. Hayata geçirdiğimiz Renault Port ve Renault Yardım-cı gibi uygulamalar ise 360 derece hizmet anlayışımızın bir göstergesi olma özelliği taşıyor" diye konuştu.
Çağdaş, söz konusu iki uygulamaya da 1.5 milyon liralık yatırım yaptıklarının bilgisini paylaştı.
Verilen bilgilere göre, Renault Diyalog, gelen çağrıların yüzde 90’ını ilk 20 saniyede yanıtlıyor ve sistemde kayıtlı müşterisini herhangi bir doğrulamaya gerek kalmadan tanıyarak ismi ile hitap ediyor.
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