Reyting sonuçları 10 Ekim 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar ve ATV'de Aşk ve Gözyaşı dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de ise yeni dizi Taşacak Bu Deniz ekran yolculuğuna başladı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 10 Ekim 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total'de birinci olan yapım...
10 Ekim Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar ve ATV’de Aşk ve Gözyaşı dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz ekran macerasına başladı. Now TV’de Ben Leman dizisinin tekrarı yayınlanırken, Star TV’de Bizim Aile filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Ekim 2025 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…
10 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
10 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
10 EKİM 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI