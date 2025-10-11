Bugünkü maç programı 11 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
11 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, bugün oynanacak 8 maçla sona erecek. E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Bulgaristan - Türkiye maçı başta olmak üzere bugün oynanacak maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Ekim 2025 günün maç takvimi...
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Bulgaristan - Türkiye maçı, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.
Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TV8'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.
11 EKİM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu
21:45 İspanya - Gürcistan (Exxen)
21:45 Bulgaristan - Türkiye (TV8)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu
19:00 Macaristan - Ermenistan (Exxen)
21:45 Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti (Exxen)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu
19:00 Norveç - İsrail (Exxen)
21:45 Estonya - İtalya (Exxen)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu
16:00 Letonya - Andorra (Exxen)
21:45 Sırbistan - Arnavutluk (Exxen)