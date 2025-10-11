Altın fiyatları yükselişte! İşte 11 Ekim Cumartesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 11 Ekim 2025 Cumartesi günü de en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Altın piyasasında hafta boyunca süren yükseliş eğilimi, cuma sabahı yerini kâr satışlarına bıraktı. Doların değer kazanması ve İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına varması, güvenli liman talebini zayıflatarak altın fiyatlarını baskıladı. Ancak hafta kapanışına yakın altın fiyatlarında toparlanma meydana geldi. Ons altın dün kapanışa doğru 4.020 dolara yükselirken gram altın yeniden 5.400 TL'nin üzerine çıktı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? İşte 11 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 11 Ekim 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İsrail ve Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda Gazze’de ateşkes anlaşmasına varması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Jeopolitik tansiyonun düşmesiyle yatırımcılar borsalara ve riskli varlıklara yöneldi. Tarihi zirvenin ardından altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Ons altın 4 bin doların altına indi. Bu düşüşte, Gazze’deki ateşkesin yanı sıra doların güçlenmesi de etkili oldu. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 11 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.403,76
Satış: 5.404,54
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.015,35
Satış: 4.020,22
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.646,01
Satış: 8.836,42
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.584,05
Satış: 35.237,59
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.468,00
Satış: 36.928,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.237,99
Satış: 17.672,84
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.584,05
Satış: 35.237,59
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 36.810,85
Satış: 37.749,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.081,85
Satış: 4.176,70
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.103,50
Satış: 5.353,64
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 90.833,00
Satış: 91.968,00