Reyting sonuçları 12 Haziran 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 12 Haziran Perşembe akşamı Now'da Çift Kişilik Oda, Kanal D'de Password ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Star TV'de ise Hababam Sınıfı Tatilde filmi yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 12 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
Reyting sonuçları 12 Haziran Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Çift Kişilik Oda, Password, Survivor, Güldür Güldür Show, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster? Ve Hababam Sınıfı Tatilde yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 12 Haziran 2025 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
12 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
12 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:30'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.
12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI