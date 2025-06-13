Reyting sonuçları 12 Haziran Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Çift Kişilik Oda, Password, Survivor, Güldür Güldür Show, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster? Ve Hababam Sınıfı Tatilde yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 12 Haziran 2025 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...