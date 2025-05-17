Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 16 Mayıs Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Bir Zamanlar İstanbul, TV8’de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Organize İşler, ATV’de Gizli Karargah, Now TV’de Ailenin Şerefi filmleri yayınlandı. Peki, 16 Mayıs 2025 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…