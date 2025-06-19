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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 18 Haziran 2025: Sahipsizler, Eşref Rüya, Manchester City-Wydad maçı, Real Madrid-Al Hilal maçı... AB ve Total'de hangi yapım zirvede?

        Dünün reyting sonuçları 18 Haziran 2025: AB ve Total sıralaması ile hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?

        Dünün reyting sonuçları ile 18 Haziran Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Yetenek Sizsiniz yarışması ile Aile Saadeti dizisi tekrar bölümleriyle ekrana geldi. FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları Manchester City-Wydad ve Real Madrid-Al Hilal futbolseverlerle buluşurken Çarıklı Milyoner filmi yayınlandı. Sahipsizler ve Eşref Rüya dizileri ise sezon finali yaptı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 18 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 08:12 Güncelleme: 19.06.2025 - 08:13
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni ve program izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 18 Haziran Çarşamba AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Sahipsizler, Eşref Rüya, MasterChef Türkiye, Manchester City-Wydad maçı, Real Madrid-Al Hilal maçı, Çarıklı Milyoner, Yetenek Sizsiniz ve Aile Saadeti yapımları arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 18 Haziran 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...

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        18 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        18 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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        18 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        18 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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