        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları AÇIKLANDI 28 Nisan 2026: A.B.İ, Survivor, ve Kıskanmak... ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok izlenen yapım

        Reytinglerde zirve yarışı! İşte ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok izlenen yapım

        28 Nisan 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Salı akşamı ekranlara gelen A.B.İ, Survivor, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak gibi yapımlar izleyici karşısına çıkarken, Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında zirve yarışı hız kazandı. Peki, 28 Nisan Salı günü en çok izlenen program hangisi oldu? İşte reyting sonuçları...

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 08:58 Güncelleme:
        Haftanın dikkat çeken yapımları arasında Survivor yeni bölümüyle öne çıkarken, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak ve A.B.İ gibi güçlü projeler de reyting sıralamasında üst sıralar için yarıştı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birincilik koltuğunu hangi yapım aldı? İşte 28 Nisan reyting sonuçlarına dair tüm detaylar...

        28 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

        28 Nisan Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Öne çıkan yapımlar ise A.B.İ, Kıskanmak ve Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor oldu. Bu kapsamda 28 Nisan 2026 reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı.

        28 NİSAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 A.B.I. ATV
        2 PARIS SAINT GERMAIN-BAYERN MUNICH UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1
        3 ESRA EROL'DA ATV
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        5 KISKANMAK NOW
        6 SURVIVOR TV8
        7 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1
        8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        9 A.B.I. (OZET) ATV
        10 ATV ANA HABER ATV
        28 NİSAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 PARIS SAINT GERMAIN-BAYERN MUNICH UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1
        2 KISKANMAK NOW
        3 A.B.I. ATV
        4 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1
        5 SURVIVOR TV8
        6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        7 KISKANMAK (OZET) NOW
        8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        9 ESRA EROL'DA ATV
        10 SURVIVOR OZET TV8
        28 NİSAN 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1 PARIS SAINT GERMAIN-BAYERN MUNICH UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1
        2 A.B.I. ATV
        3 KISKANMAK NOW
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        5 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1
        6 ESRA EROL'DA ATV
        7 SURVIVOR TV8
        8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        9 ATV ANA HABER ATV
        10 A.B.I. (OZET) ATV
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu