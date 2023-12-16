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        Haberler Dünyadan 'After Life' yıldızı Ricky Gervais'ten hayvan derneklerine rekor bağış - Magazin haberleri

        Ricky Gervais'ten hayvan derneklerine rekor bağış

        Ricky Gervais, hayvan refahı için çalışan 11 hayvan koruma derneğine 1.9 milyon pound bağışta bulunduğunu duyurdu. Esprili bir açıklamada bulunan Gervais, hayvanların bu parayla 'akıllı yatırım' yapmasını umduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 15:45 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:47
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        "Bu paraya ihtiyacım olacak"
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        'After Life' ve 'Office' gibi dizilerle ünlü olan komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, son stand-up gösterisi 'Armageddon’dan elde ettiği 1.9 milyon pound geliri 8 Aralık'ta hayvan refahı için dünya çapında çalışan 11 hayvan koruma derneğine bağışladı. Gervais, konuyla ilgili esprili bir açıklamada bulundu.

        "BU PARAYA İHTİYACIM OLACAK"

        Ricky Gervais, "Umarım köpekler, kediler, gergedanlar ve maymunlar bu parayla akıllıca yatırım yaparlar çünkü kariyerim kötüye gittiğinde bu paraya ihtiyacım olacak" şeklinde konuştu.

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        TEŞEKKÜR MESAJI

        Sivil toplum kuruluşları ünlü aktörün bağışının ardından teşekkür mesajları paylaşarak, çok şanslı olduklarını ifade etti.

        Fotoğraflar: AP, Reuters

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        #Ricky Gervais
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