Ricky Gervais'ten hayvan derneklerine rekor bağış Ricky Gervais, hayvan refahı için çalışan 11 hayvan koruma derneğine 1.9 milyon pound bağışta bulunduğunu duyurdu. Esprili bir açıklamada bulunan Gervais, hayvanların bu parayla 'akıllı yatırım' yapmasını umduğunu belirtti

'After Life' ve 'Office' gibi dizilerle ünlü olan komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, son stand-up gösterisi 'Armageddon’dan elde ettiği 1.9 milyon pound geliri 8 Aralık'ta hayvan refahı için dünya çapında çalışan 11 hayvan koruma derneğine bağışladı. Gervais, konuyla ilgili esprili bir açıklamada bulundu.

"BU PARAYA İHTİYACIM OLACAK" Ricky Gervais, "Umarım köpekler, kediler, gergedanlar ve maymunlar bu parayla akıllıca yatırım yaparlar çünkü kariyerim kötüye gittiğinde bu paraya ihtiyacım olacak" şeklinde konuştu. REKLAM

TEŞEKKÜR MESAJI

Sivil toplum kuruluşları ünlü aktörün bağışının ardından teşekkür mesajları paylaşarak, çok şanslı olduklarını ifade etti. Fotoğraflar: AP, Reuters Aykırı komedyen güvenliği artırdı