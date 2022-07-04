Menajerin mahkemeye verdiği ifadede "toksik iş ortamı"nı işaret eden bazı olaylara yer verilirken, 2018 yılında Martin ve temsilcisi José Vega arasında Dubai’de yaşanan bir olaya da atıfta bulunulmuştu.

Eğer şarkıcı uzlaşma yoluna gitmezse menajerin avukatları, ellerinde bazı kanıtlar olduğunu ve adım atmaktan çekinmeyecekleri belirtmişti.