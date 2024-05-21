Ricky Martin Türkiye'ye geliyor

Ricky Martin, Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluşmak için Türkiye'ye geliyor. Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı, Regnum Live in Concerts serisi kapsamında 31 Temmuz'da Antalya Belek'te sahne alacak.

Aynı konser serisinde daha önce Jennifer Lopez, Dua Lipa, Christina Aguilera, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur, Tom Odell, Pink Martini ve Anne Marie gibi dünya yıldızları yer almıştı.

52 yaşındaki şarkıcı Ricky Martin, bugüne dek dünya çapında 95 milyondan fazla albüm sattı ve aralarında iki Grammy ve dört Latin Grammy ödülünün de bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü. Martin, Latin Kayıt Akademisi tarafından en genç yaşta 'Yılın Kişisi' seçilerek tarihe geçti.

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