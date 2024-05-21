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        Haberler Müzik Ricky Martin Türkiye'ye geliyor

        Ricky Martin Türkiye'ye geliyor

        Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 31 Temmuz'da Antalya'da konser verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 12:49 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:49
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        Ricky Martin, Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluşmak için Türkiye'ye geliyor. Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı, Regnum Live in Concerts serisi kapsamında 31 Temmuz'da Antalya Belek'te sahne alacak.

        Aynı konser serisinde daha önce Jennifer Lopez, Dua Lipa, Christina Aguilera, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur, Tom Odell, Pink Martini ve Anne Marie gibi dünya yıldızları yer almıştı.

        52 yaşındaki şarkıcı Ricky Martin, bugüne dek dünya çapında 95 milyondan fazla albüm sattı ve aralarında iki Grammy ve dört Latin Grammy ödülünün de bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü. Martin, Latin Kayıt Akademisi tarafından en genç yaşta 'Yılın Kişisi' seçilerek tarihe geçti.

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        Müzisyenliğinin yanında aynı zamanda başarılı bir oyuncu da olan Martin, 'The Assassination of Gianni Versace' ve 'American Crime Story' deki rolüyle Emmy adaylığı kazandı ve Broadway'de yeteneğini sergiledi.

        Forest Whitaker, Anika Noni Rose ve Hugh Bonneville ile birlikte Dijital platform filmi 'Jingle Jangle'da rol alan Martin, şu sıralar Laura Dern, Kristen Wiig, Allison Janney ve Carol Burnett ile birlikte çok övülen 'Palm Royale' dizisiyle dijital platformda seyirci karşısına çıkıyor.

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