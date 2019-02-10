Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi. Dilmen'in ilk yarı sonundaki yorumları şöyle:
"İsmine yakışır bir ilk yarı oldu. Galatasaray oyuna korkunç derecede bir baskıyla başladı ve penaltı kazandı. Trabzonspor penaltı sonrasında kendine geldi ve Rodallega, olağanüstü bir gol attı"
"Trabzonspor gerçekten çok büyük bir kulüp. O kadar kültürlerine yerleşmiş ki futbol, forma oynatıyor Trabzon'da. Trabzonspor böyle bir takım. Bugün kazansa nasıl kazandı diyemeyiz"
"Trabzonspor ilk yarının sonunda 2-2'yi yakalayabilirdi, zoru başardı Nwakaeme. Ümit Öztürk muazzam bir tempo getirdi maça ama penaltı pozisyonu tartışılacaktır. Muhtemelen VAR'daki hakem bir müdahale gördü"
"Ben görmedim müdahaleyi ama Onyekuru'nun ayağına darbe varsa bilemem. Maçın en kritik hatası hakemin Diagne'ye göstermediği kart. Fatih hoca Diagne'yi çıkartıp Mitroglou'nu alır diye düşünüyorum"
"Bir hakem maalesef maçın önüne böyle geçer, maçtaki pozitif havayı böyle bozar.. Sana ne be hakem, niye bozmaya çalışıyorsun? Niye MHK'yı zor durumda bırakıyorsun? Niye maçın önüne geçip, keyifleri kaçırıyorsun?"
Dilmen'in ikinci yarı yorumları ise şöyle:
"Hakem Ümit Öztürk maçın önüne geçti. Sanane hakem? Niye MHK'yi de zor durumda bırakıyorsun? Marcao, Ekuban'ın ayağına kontrolsüz bir şekilde bastı"
"Fatih Terim de izlese Trabzonspor'un penaltısı verilmeliydi söyler. 3-2 olacaktı maç. Diagne ise ikinci sarıdan atılmalıydı"
"İkinci yarı 11'e 10 oynanacakken 11'e 11 oynandı. Diagne atılmalıydı. 2 tane sonucu etkileyecek hatayla maçı mahvetti hakem. Penaltıyı görmemesi hatadır"
"Bu arkadaş VAR'a gitti vermedi penaltıyı. TFF'yi zorda bırakıyor, MHK'yi zorda bırakıyor bu arkadaş"
"Böylesine olumsuz şartlara rağmen Trabzon ülkenin önemli dinamiklerindendir. Uzun süredir şampiyon olmasa da 'Bize her yer Trabzon' dediler. Bir sürü atak yaptılar son dakikaya kadar pes etmediler"
"Heyecanlı maç izlettirdiler bize. Genç oyuncuların hedefleri yolunda gittiklerini görüyorum. Ünal hocam da kulübeye bakıyor kimi alayım diye. Abdülkadir'i aldı. Sosa ise hazır değil. Çok zayıf anında yakalandı"
"Güçlü olmak önemldir. Trabzonspor çok güçlü. Trabzonspor ile oynamak zordur. Trabzonspor altyapısındaki hocalardan Allah razı olsun. Biraz da mecburiyetten oluyor bu işler"
"Futbol bir oyundur oyunda da bir takım hatalar olur. Futbolla Çanakkale'yi hafife almayalım. Orası farklı bir şey. Ağaoğlu çok fazla fevri ve sinirle söyledi bu sözleri"
"Ahmet beyin Çanakkale dışındaki serzenişleri de kolay değil. Adam ağlamamak için kendini zor tuttu. Empati yapmak lazım"
"Bütün hakem tartışmalarının yanı sıra söylemek gerekirse Galatasaray özellikle ilk yarı takım olarak seyir zevki yüksek bir futbol oynadı"
"Trabzonspor ise maçın sürekli içinde kaldı, istedi, üretti. Ümit Öztürk gölge düşürmese sezonun en iyi maçlarından biri diyebilirdik"
"Galatasaray 11 yabancıyla sahaya çıktı. Hukuk dışı bir şey yok ortada ve kimse laf edemez. TFF devre arasında spekülasyonları sona erdirecek ve yapılanmaları zora sokmayacak şekilde karar almalıydı. 14'se 14, 13'se 13. Artık geçti, en yakın 2 sene sonrası için konuşulabilir"
"Küfürün Türkçesi, İngilizcesi olmaz. Soldado'yu konuştum diyorlar, burada da Nagatomo yaptı deniyor. Hakem güzelim maçı mahvetti."
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