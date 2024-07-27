Ritim bozukluğu bulunan can dost 'Gölge'ye kalp pili

Köpeğin sahibi Nejat İnanır ise genetik kalp rahatsızlığı bulunan "Gölge"nin son dönemlerde aşırı yorgun olması, bayılması ve irkilerek uyanması nedeniyle veteriner hekime başvurduklarını söyleyerek, "Türkiye'de bir ilk olan kalp pili takılmasına karar verildi. Çok kısa sürede yaptıkları hazırlıkla 'Gölge'yi tekrar eski sağlığına kavuşturacak şekilde çok başarılı bir ameliyata imza attılar" diye konuştu.