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        Haberler Dünya Rıza Pehlevi: 50 bin kişi rejimi devirmek istiyor | Dış Haberler

        Rıza Pehlevi: 50 bin kişi rejimi devirmek istiyor

        Eski İran Şahı'nın torunu Rıza Pehlevi, İran'da mevcut yönetimi devirmek isteyen 50 bin memur ve askeri personel olduğunu ifade ederken, bu kişilerin güvenli bir platforma kaydolduğunu iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 20:43 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:47
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        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
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        Son İran Şahı'nın torunu Rıza Pehlevi, İran yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İran yönetimine muhalif olan Pehlevi, İran'da rejimi devirmek isteyen 50 bin memur ve askeri personel olduğunu, bu kişilerin güvenli bir platform üzerinden kensiyle temas kurduğunu dile getirdi.

        Rıza Pehlevi, Politico'ya yaptığı açıklamalarda, memur olmayan İran vatandaşları için de bir platform kurmak istediklerini belirtirken, verileri analiz etmeleri gerektiğini ve bunun kolay olmadığını ifade etti.

        Münih'te yaklaşık 500 rejim muhalifiyle konferansta görüşen Pehlevi, İran'daki olası bir rejim değişikliğinde kendisinin geçiş yönetimine gelebileceğini düşünüyor.

        Pehlevi, konferansla, benzer düşünen insanlardan oluşan bir koalisyona sahip olduklarını göstermek istediklerini bildirdi.

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