Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olurken herkesi yıkan bir sakatlık yaşandı.

Oyuna 62. dakikada dahil olan Emre Akbaba, 67. dakikada gelişen Rizespor atağında yerde kaldı. Sağlık heyetiyle birlikte Emre'nin yanına koşan Hasan Şaş kenara değişiklik işareti yaparken Henry Onyekuru gözyaşlarına boğuldu.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Emre Akbaba'nın kemiğinin dışarı çıktığı ve en az 1 yıl formalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.

Emre Akbaba'nın başına toplanan iki takım oyuncularından bazıları gözyaşlarına boğulurken bazı oyuncular da pozisyon sonrasında yere kapanarak üzüntülerini gösterdi.

Emre Akbaba sedyeyle kenara alınırken direkt olarak ambulansa götürüldü. Milli futbolcu hastaneye götürülürken hakem Serkan Çınar pozisyonu incelemeye karar verdi.

VAR incelemesi sonrasında Çaykur Rizespor'da Samudio, Emre Akbaba'nın sakatlandığı pozisyonun ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.