Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Melisa Sözen, 'Kış Uykusu'ndan sonra keşfedildiği Fransa'daki kariyerini bu ülkenin yükselen değeri Franck Gastambide ile yeni filminde başrolü paylaşarak parlattı.





Profesyonel oyunculuğa 1997'de henüz 12 yaşındayken küçük bir rolle 'Baba Evi'nde başlayan Melisa Sözen, 21 yıllık kariyerinde aralarında Çağan Irmak ile Yavuz Turgul'un da olduğu bir çok ünlü yönetmenle çalıştı. Nuri Bilge Ceylan'ın 2015 yapımı 'Kış Uykusu' ile ise oyunculuğunu yurt dışında da gösterme şansı yakaladı.





ÖNCE DİZİ SONRA FİLM

Melisa Sözen'in 2015'de Cannes Film Festivali'nde Uluslararası Sinema Yazarları Ödülü (FIPRESCI) ve 'En İyi Film' dalında Altın Palmiye kazanan 'Kuş Uykusu' ile Fransa'daki kariyeri başladı. Filmde canlandırdığı 'Nihal' karakteriyle Fransız sinemacıların dikkatini çeken Sözen, önce 'Le Bureau des Legends' dizisinde rol aldı. CanneSeries'de de jüri üyeliği yapan Sözen, 'Damien Veut Changer le Monde' adlı sinema filmiyle Fransa'daki kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı.





LUC BESSON'UN GÖZDESİ GASTAMBIDE

Melisa Sözen'in yıllık ortalama bilet satışı 200 milyon olan Fransa'da bir sinema filminde rol alması önemli. Atlanmaması gereken bir diğer önemli nokta ise Sözen'in kimlerle çalıştığı. Melisa Sözen'in 'Damien Veut Changer le Monde'deki rol arkadaşı Fransa'nın yükselen değeri. Öyle ki aksiyon filmlerinin ünlü yapımcısı, senaristi ve yönetmeni Luc Besson, Fransa'nın milli filmi kabul edilen 'Taxi'nin 5'inci filmini Franck Gastambide'ye çektirdi.

KOLEKTİF SİNEMACI

Luc Besson, serinin ilk dört filmi 370 milyon $ hasılat elde eden 'Taxi 5'i Franck Gastambide'ye yönettirmekle kalmayıp senaryo yazımına da ortak etti. 40 yaşındaki Franck Gastambide oyuncu, senarist ve yönetmen olarak yer aldığı Fransız sinemasında oldukça önemli bir etkiye sahip.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ