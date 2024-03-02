Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez kıyafetiyle Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Paris Moda Haftası'nda sahneye çıktı. Rodriguez kendi tasarladığı 'Ronaldo 7' yazılı kıyafetle podyuma çıkarken, bu anlar geceye damga vurdu.
Moda dünyasının en görkemli organizasyonları arasında gösterilen Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de sahne aldı.
Rodriguez, kendi tasarladığı Ronaldo temalı kıyafetle podyuma çıkarken, bu anlar hem moda dünyasında hem de spor basınında büyük ses getirdi.
Rodriguez'in podyumda yürüyüş yaptığı sırada konukların şaşkın bakışları objektiflerden kaçmadı.