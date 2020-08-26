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Ruhani: ABD özür dilerse anlaşma olur

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Trump çok konuşuyor. Eğer ABD, özür diler ve nükleer anlaşmaya dönerse anlaşma olur." dedi.

ruhani
AA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin "özür dilemesi" ve "nükleer anlaşmaya geri dönmesi" şartıyla ülkesinin Washington yönetimiyle anlaşmaya varabileceğini söyledi.

İran'ın devlet televizyonuna göre, Devlet Haftası münasebetiyle ülkedeki yerel medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar seçilmesi durumunda İran ile anlaşmaya varabileceği açıklamasına cevap verdi.

Ruhani, "ABD'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la, İran'ı zayıf bir durumda müzakere masasına oturtmayı hedefleyen 'maksimum baskı' projesi yenilgiye uğramıştır. İran'da halkı sokaklara dökerek rejimi değiştirme çabaları da sonuçsuz kaldı. Bu yöntemlerin işe yaramadığını gördüler." dedi.

"Trump çok konuşuyor. Eğer ABD, özür diler ve nükleer anlaşmaya dönerse anlaşma olur." diyen Ruhani, gelecek ABD hükümetinin İran'la ilgili halihazırdaki siyasetini "işe yaramadığı için" değiştireceğini ön gördüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Trump, pazar günü New Jersey'de destekçilerine yaptığı konuşmada, kasımda tekrar başkan seçilmesi halinde 4 hafta içinde İran ile anlaşmaya varacağını iddia etmişti.

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