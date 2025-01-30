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        Haberler Dünya Rusya: ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazada uçakta Rus vatandaşları da vardı | Dış Haberler

        Rusya: ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazada uçakta Rus vatandaşları da vardı

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışarak düştüğü kazada Rus vatandaşlarının da öldüğünü açıklarken, Washington yönetimiyle üst düzeyde temasın planlanmadığını söyledi. Kremlin, Rus vatandaşı buz pateni antrenörleri ve eski dünya şampiyonları Yevgenia Shishkova ve Vadim Naumov'un düşen American Airlines uçağında olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:26 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:42
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        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
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        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışarak düşmesi konusuna değindi.

        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor? Haberi Görüntüle

        Uçakta Rus vatandaşlarının da bulunduğu bilgisini paylaşan Peskov, "Washington'dan kötü haberler alıyoruz. Ölen vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz." dedi.

        Dünya şampiyonu Rus vatandaşı buz patenciler de uçaktaydı

        Kremlin Rus vatandaşı buz pateni antrenörleri ve eski dünya şampiyonları Yevgenia Shishkova ve Vadim Naumov'un düşen American Airlines uçağında olduğunu duyurdu.

        Evli çift Shishkova ve Naumov, 1994 yılında çiftler artistik patinajda dünya şampiyonluğunu kazanmışlardı.

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        Çiftin yarışmadan döndükleri ve bir grup genç patenciyle birlikte seyahat ettikleri bildirildi.

        TASS, Sovyetler Birliği adına yarışan eski bir patenci olan Inna Volyanskaya'nın da uçakta olduğunu bildirdi. Volyanskaya, Washington artistik patinaj kulübünde antrenörlük yapıyordu.

        "Üst düzey temas planlamıyoruz"

        Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile kazanın ardından görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya ilişkin ise "Şimdilik üst düzeyde temas planlanmıyor." yanıtını verdi.

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, "ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'yı kurtardığı ve demokratik olmasına yardımcı olduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bunun gerçeğe dayalı olmadığını söyledi.

        Peskov, "Bu, tarihsel gerçeği silme, Avrupa kıtasının kurtuluş sürecinde en ağır bedeli ödeyen ülkeyi unutturma yönünde bir yaklaşım. Bu kurtuluşun asıl yükünü, müttefikleri İngiltere ve ABD'nin yardımıyla SSCB üstlendi." diye konuştu.

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