Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'dan liderler zirvesine yine ret: Mümkün gözükmüyor | Dış Haberler

        Rusya'dan liderler zirvesine yine ret: Mümkün gözükmüyor

        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yüz yüze görüşmesinin ağustos ayının sonuna kadar mümkün olmadığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya Ukrayna ile anlaşma yapması için verdiği süre ise ağustos ayının sonunda bitiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan liderler zirvesine yine ret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yeniden İstanbul'da toplanan iki ülke heyeti, birçok konuda görüş ayrılığını sürdürüyor.

        Ukrayna lideri Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin'in liderler zirvesine katılması gerektiğinin altını çizerken, Kremlin'den bu talebe yine ret cevabı geldi.

        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy ile ağustos sonundan önce görüşmesinin zor olduğunu söyledi.

        Ukraynalı bir delege dün iki ülke arasında yapılan barış görüşmelerinin son kısa turunun ardından yaptığı açıklamada Kiev'in Putin-Zelenskiy görüşmesinin ağustos ayında yapılmasını önerdiğini çünkü bunun Trump'ın geçen hafta bir anlaşma için belirlediği 50 günlük süreye denk geldiğini belirtti.

        Trump, eylül ayı başına kadar bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya ve ihracat alıcılarını yeni yaptırımlarla tehdit etti.

        Görüşmelerde ilerleme yok

        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rus güçlerinin Ukrayna sınırı boyunca tampon bölgeler oluşturmak için her türlü çabayı gösterdiğini aktardı.

        Peskov, Ukrayna ile yapılan ve iki tarafın daha fazla insani yardım alışverişini görüştüğü İstanbul buluşmasında, ateşkes yönünde bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti. Rus tarafı, herhangi bir ilerleme beklenmediğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Syzmanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Syzmanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur