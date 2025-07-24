Rusya'dan liderler zirvesine yine ret: Mümkün gözükmüyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yeniden İstanbul'da toplanan iki ülke heyeti, birçok konuda görüş ayrılığını sürdürüyor.

Ukrayna lideri Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin'in liderler zirvesine katılması gerektiğinin altını çizerken, Kremlin'den bu talebe yine ret cevabı geldi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy ile ağustos sonundan önce görüşmesinin zor olduğunu söyledi.

Ukraynalı bir delege dün iki ülke arasında yapılan barış görüşmelerinin son kısa turunun ardından yaptığı açıklamada Kiev'in Putin-Zelenskiy görüşmesinin ağustos ayında yapılmasını önerdiğini çünkü bunun Trump'ın geçen hafta bir anlaşma için belirlediği 50 günlük süreye denk geldiğini belirtti.

Trump, eylül ayı başına kadar bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya ve ihracat alıcılarını yeni yaptırımlarla tehdit etti.

Görüşmelerde ilerleme yok

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rus güçlerinin Ukrayna sınırı boyunca tampon bölgeler oluşturmak için her türlü çabayı gösterdiğini aktardı.