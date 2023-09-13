Rusya Devlet Başkanı Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir araya geldi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin ile Kim Vostochny Uzay Üssü'nde incelemelerde bulundu
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
UZAY ÜSSÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDULAR
En son 2019'da bir araya gelen iki lider, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostochny Uzay Üssü'nde incelemelerde bulundu.
Uzay üssündeki incelemelerinin ardından iki ülkenin lideri, beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla görüşmelere geçti.
"SİZİ GÖRDÜĞÜME SEVİNDİM"
Putin, Kim'i karşıladığı sırada "Sizi gördüğüme sevindim" ifadelerini kullandı. Kim ise Putin'e daveti ve sıcak karşılaması için teşekkür etti.
Görüşmede Kim'in ekonomik yardım ve askeri teknoloji desteği talep etmesi bekleniyor.
Kremlin, Kim'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Rusya'ya resmi bir ziyaret yapacağı belirtilmişti.
Rus basınına göre, Putin ile Kim’in görüşmesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da yer alacağı ifade ediliyor.
Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.
KİM ZIRHLI TRENİYLE GELDİ
Kim, zırhlı treniyle pazar günü öğleden sonra Kuzey Kore'den ayrılmıştı, yolcuğun yaklaşık 20 saat sürmesi bekleniyordu.