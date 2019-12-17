Doğanın Yedi Harikası'ndan biri

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Türkiye ile Libya arasında imzalanan ortak mutabakat nedeniyle suların ısındığı Doğu Akdeniz şimdi de Rusya ve Suriye'nin ortak deniz tatbikatına ev sahipliği yapıyor.

Rusya basınında çıkan haberlere göre tatbikatta Hmeymim Üssü'ndeki Rus savaş uçakları ve gemileriyle Suriye hücumbotları ve mayın tarama gemileri katılıyor.

Tuğamiral Aleksandr Yuldaşev idaresindeki tatbikatta taktik deniz manevraları ve ortak topçu atışları gerçekleştirilecek.

Tatbikata 2 bini aşkın Rus ve Suriye askeriyle 10 deniz aracının katıldığı kaydedildi.