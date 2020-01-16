Sadabâd Otelcilik, Bodrum'da bulunan Lussoro Bodrum Hotel'i kiralama anlaşması kapsamında bünyesine kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 2020 Mayıs ayı itibariyle Sadabâd Hotel "Muhafazakâr Aile Oteli" adı altında alternatif turizm de denilen 'helal turizm' konseptine uygun olarak konuklara hizmet vermeye başlayacak.

Muhafazakâr aile kültürüne, örf, adet ve gelenek göreneklerine uygun olarak Bodrum'da uzun yıllar hizmet vermeyi vaad eden Sadabâd Hotel'in, 72 odasının bulunduğu belirtildi.

Otelin 150 metre uzunluğundaki plaj alanında her odaya ait özel loca ve bu alana tahsis edilen özel garsonların bulunacağı bildiriyor.

Ayrıca, Anadolum Mutfağı, Güverte Balık A'la Carte, Acıktım fast food gibi farklı restoranların da otel bünyesinde yer alacağı aktarılıyor. Otel bünyesinde ayrıca bay, bayan ayrı kaydıraklı yüzme havuzları ve iki çocuk havuzu yer alıyor.