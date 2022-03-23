İzleyiciler için açıklama, yapım şirketinden geldi. Medyapım tarafından yapılan açıklamada, ''Sevgili Berkay Ateş'e, Sadakatsiz dizisine ve Aras karakterine kattığı tüm güzellikler için teşekkür ediyoruz! Yeni projelerde görüşmek dileğiyle...'' şeklinde ifadeler yer aldı.