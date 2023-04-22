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Haberler Magazin Sadri Alışık: Eski günleri yad etmek için buluştuk - Magazin haberleri
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Sadri Alışık: Eski günleri yad etmek için buluştuk

Bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Sadri Alışık, basın mensuplarına, "Okul arkadaşlarımdı. Eski günleri yad etmek için buluştuk" açıklamasında bulundu

Sadri Alışık: Eski günleri yad etmek için buluştuk - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kerem Alışık'ın Sibel Turnagöl ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sadri Alışık, Bebek'teydi. Alışık, arkadaşlarıyla birlikte bir mekânda sohbet ederken objektiflere yansıdı.

"ESKİ GÜNLERİ YAD ETMEK İÇİN BULUŞTUK"

İki erkek ve iki kadın arkadaşıyla yemek yiyen Sadri Alışık, muhabirlerin kendilerini görüntülediklerini fark edince gerildi.

Alışık, yanındaki hanımefendilerin sorulması üzerine, "Okul arkadaşlarımdı. Eski günleri yad etmek için buluştuk" açıklamasını yaptı.

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