Safiye Soyman'ın geçen yıl hayatını kaybeden MS (Multiple Skleroz) hastası oğlu Harun Akaröz adına, Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaptırdığı çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

Oğlunun ölüm yıl dönümünde Yeşilbaşköy köyünde hizmete sunulan çeşmenin açılışına katılan Safiye Soyman, hayratın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"KİM İÇERSE OĞLUMA DUA ETSİN"

Safiye Soyman, 5 yıl boyunca yaz aylarında oğlunun burada yaşadığını belirterek; "Burası benim için çok önemli. Bekir ağabeyi, ona çok iyi baktı ve bu hayratta emeği çok büyük. Yeşilbaşköy benim köyüm olacak. Burada anılarım var. Ölünceye kadar burayı bırakmayacağım, bu su burada akacak. Kim içerse oğluma dua etsin" dedi.

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Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise ilçeye böyle bir hayrat kazandırdığı için Safiye Soyman'a teşekkür ederek, kendisinin artık fahri hemşehrileri olduğunu dile getirdi.

Duaların ardından kurdele kesilerek çeşme hizmete açıldı. Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Safiye Soyman'a teşekkür plaketi takdim etti.