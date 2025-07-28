Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu Harun Akaröz adına çeşme yaptırdı

        Safiye Soyman: Ölünceye kadar bırakmayacağım

        Safiye Soyman, geçen yıl yaşamını yitiren MS (Multiple Skleroz) hastası oğlu Harun Akaröz adına Burdur'un Ağlasun ilçesine çeşme yaptırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ölünceye kadar bırakmayacağım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Safiye Soyman'ın geçen yıl hayatını kaybeden MS (Multiple Skleroz) hastası oğlu Harun Akaröz adına, Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaptırdığı çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

        Oğlunun ölüm yıl dönümünde Yeşilbaşköy köyünde hizmete sunulan çeşmenin açılışına katılan Safiye Soyman, hayratın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        "KİM İÇERSE OĞLUMA DUA ETSİN"

        Safiye Soyman, 5 yıl boyunca yaz aylarında oğlunun burada yaşadığını belirterek; "Burası benim için çok önemli. Bekir ağabeyi, ona çok iyi baktı ve bu hayratta emeği çok büyük. Yeşilbaşköy benim köyüm olacak. Burada anılarım var. Ölünceye kadar burayı bırakmayacağım, bu su burada akacak. Kim içerse oğluma dua etsin" dedi.

        REKLAM

        Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise ilçeye böyle bir hayrat kazandırdığı için Safiye Soyman'a teşekkür ederek, kendisinin artık fahri hemşehrileri olduğunu dile getirdi.

        Duaların ardından kurdele kesilerek çeşme hizmete açıldı. Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Safiye Soyman'a teşekkür plaketi takdim etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Safiye Soyman
        #Harun Akaröz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"