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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Safiye Soyman'nın acı günü: Oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti! Harun Akaröz kimdir?- Magazin haberleri

        Safiye Soyman'nın acı günü

        Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:25
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        Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü.

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        Harun Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikâyet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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        Harun Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarını Yeşilbaşköy köyünde geçiren Safiye Soyman, vefat haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı.

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        Safiye Soyman, oğlunun hastalığıyla ilgili, "Gecekonduda, çadırda yaşasaydım da oğlum sağlıklı olsaydı. Bu kadar sahneye çıkıyorum, gülüyorum, eğlendiriyorum… Madalyonun arka tarafı öyle değil ama. Ben bir kez ‘of’ demedim" ifadelerini kullanmıştı.

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        #Safiye Soyman
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