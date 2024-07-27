Safiye Soyman, oğlunun hastalığıyla ilgili, "Gecekonduda, çadırda yaşasaydım da oğlum sağlıklı olsaydı. Bu kadar sahneye çıkıyorum, gülüyorum, eğlendiriyorum… Madalyonun arka tarafı öyle değil ama. Ben bir kez ‘of’ demedim" ifadelerini kullanmıştı.