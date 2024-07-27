Safiye Soyman'nın acı günü
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti
Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü.
Harun Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikâyet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Harun Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarını Yeşilbaşköy köyünde geçiren Safiye Soyman, vefat haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı.