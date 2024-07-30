Safiye Soyman: Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zamanlardan

Safiye Soyman, yaptığı o paylaşıma; "Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zamanlardan. Ah ah yavrum, hep yaşayacaksın benim gönlümde. Mekânın cennet olsun canım oğlum canım yavrum. Meleksin melekler gibi gittin." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: İHA, Instagram