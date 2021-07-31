Şahan Gökbakar'dan yardım çağrısı! 0:00 / 0:00

Türkiye'yi saran orman yangınları devam ediyor. Bugün Bodrum ve Hatay'da çıkan yeni yangınlardan sonra Marmaris'in bazı bölgeleri de alevlere teslim olmuş durumda. Marmaris'te bulunan Şahan Gökbakar da olay yerine giderek yardım çağrısında bulundu. Turgut Şelale bölgesinde çıkan yangının görüntülerini paylaşan ünlü komedyen, alevlerin daha da büyümeden müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Gökbakar, "Hepinize merhabalar şu anda Marmaris'te Turgut Şelale bölgesinin önündeyim. Burası şu anda yanıyor. Buranın arka tarafı Bayır Köyü. Bayır Köyü tamamen yanmış durumda. Herkes zor durumda. Şu anda burası Bayır Köyü'nden gelen yol. Arka tarafımız da şelale. Bu şelale iki üç gündür yanıyor ve buraya sadece dün öğleden sonra bir helikopter geldi ve yaklaşık 6-7 defa su döktü. Şu anda bu gördüğünüz tepeler, Turgut Şelale diye geçen tepe... Bakın şurada da gördüğünüz dumanlar da Turgut Köyü'ne giden bölüm. Bu dağ bu tepe arka tarafı tamamen yanmış durumda ve 2-3 gündür burada yoğun bir yangın var. Ve maalesef İçmeler, Armutalan tarafında çok büyük bir yangın olduğu için ilk müdahale hep o tarafa yapıldı ancak burada da müdahalenin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Özellikle ben ulaşabildiğim kontağım olan çeşitli yetkililerle bu konuyu iki gündür elimden geldiğince konuşmaya çalışıyorum. Sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Dediğim gibi dün buraya bir helikopter gönderildi. Öğleden sonra 5-6 defa buraları bir ıslattı. Şu anda buranın acilen müdahale edilmesi gerekiyor. Şu anda tam helikopterle müdahale edilecek konumda burası. Buralara helikopterle su atılmadığı taktirde bu yangın buradan bu ağaçları da yakarak gelecek bu önümüzdeki bu yol Turgut Köyü'nden yani Marmaris tarafından gelip Selimiye Bozburun'a giden yol. Bu yolun üzerinden geçecek ve bu tepeleri de yakacak. Buraların arkasında da yerleşim alanları var. Benim de buraya uzak ama benim de bir yerleşim alanım var. Konu burada evlerden öte bu ormanların bu ağaçların yanmış olması. Buraya acilen bir helikopter rica ediyoruz. Bu yangın şu anda kontrol altına alınabilecek seviyede ilerliyor. Bakın görün kendi gözlerinizle de görün. Gösteriyorum size... Lütfen buraya da bir iki helikopter yollanırsa buradaki yangın kontrol altına alınabilir diye düşünüyorum. Sayın yetkililere de buradan sesleniyorum bizzat hepsinin burada olduğunu biliyorum, konuştum görüştüm. Hepsi Marmaris'teler, olay yerindeler. Buraya lütfen acil bir helikopter rica ediyoruz. Ben gelişmeler olursa bildireceğim. Biz iyiyiz. Bizimle ilgili bir sıkıntı yok ama burada çok fazla insan mağdur oldu. Onlara da elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çok sıcak ve bu kötü günler de geçer inşallah." ifadelerini kullandı.