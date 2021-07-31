Hatay'da evler tahliye edildi! 0:00 / 0:00

DHA

Antakya'ya bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nin ormanlık alanında, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

DHA'nın haberine göre, bölgedeki bazı evler de tahliye edildi. Paniğe neden olan yangında evlerini terk eden çocukların, kuşlarını ve oyuncaklarını da yanlarına alması dikkat çekti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ormanlık alanda çıkan ve bazı yerleşim yerlerine sıçrayan yangının da kontrol altına alındığı açıklandı.