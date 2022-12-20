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Sahibinin inadı, evi kentin simgesi yaptı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, turistlerin uğrak noktası olan İnat Kuca (İnat Evi), ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. Nehrin kıyısında bulunan ve yerine belediye binası yapılması için satın alınmak istenen evin sahibinin, nehrin karşısına birebir aynısının yapılması şartıyla teklifi kabul etmesi sebebiyle eve 'İnat Evi' adı verildiği belirtildi

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DHA
  • Sahibinin inadı, evi kentin simgesi yaptı

    Saraybosna'ya 19'uncu yüzyılda hükmeden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yönetimi tarafından kente görkemli idari binalar yapıldı.

     
  • Sahibinin inadı, evi kentin simgesi yaptı

    Sıra belediye binası yapımına geldiğinde, kenti ikiye ayıran Miljacka Nehri´nin kıyısı en uygun nokta olarak düşünüldü. Bu bölgede görkemli bir belediye binası inşa edilmesine karar verildi.
  • Sahibinin inadı, evi kentin simgesi yaptı

    Binanın yapılmasının planlandığı noktada bulunan ev, yetkililer tarafından satın alınmak istendi, ancak evin sahibi her teklifi reddederek, satmayacağını söyledi. Evin sahibi, 'Evin yapı malzemeleri taşınarak, nehrin karşısına birebir aynısını yapılması´ şartıyla yerini vereceğini söyledi.
  • Sahibinin inadı, evi kentin simgesi yaptı

    Bu şartı kabul eden yönetim, evin yapı malzemelerini nehrin karşısına taşıtarak, büyük titizlikle birebir aynısını inşa ettirdi. Evin yerine de şu an 'Saraybosna'nın hafızası' olarak bilinen Vijecnica Kütüphanesi inşa edildi.

     
  • Sahibinin inadı, evi kentin simgesi yaptı

    Nehrin karşı kıyısına yapılan ev ise 'İnat Evi' anlamına gelen 'İnat Kuca' olarak anılmaya başlandı. Şimdilerde restoran olarak kullanılan evin üstünde 'İnat Kuca', girişinde de hikayesini anlatan tabelalar bulunuyor. 
  • Sahibinin inadı, evi kentin simgesi yaptı

    Restorandan nehrin manzarası ve evi yerinden eden Vijecnica Kütüphanesi'nin ihtişamı izlenebiliyor.

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