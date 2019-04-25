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Mutluluğunun nedenini yeni katıldığı dizi olduğunu söyleyen Tuğal, "Ekranlara gelecek bir dizinin kadrosuna dahil oldum arkadaşlar. Çok içime sinen bir projeydi. O yüzden ayrı bir mutluyum. Şimdi de okuma provalarından geliyorum. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk de dizide" dedi.